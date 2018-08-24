Çocuğu arabada yalnız bıraktılar

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu'nun park yerinde yaklaşık iki yaşındaki erkek çocuğu ailesi tarafından kapıları kilitli araçta yalnız bırakıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar çocuğun ağlama sesini duyarak aracın yanına gitti. Olayı sosyal medyadan duyuran vatandaş çocuğun yalnız bir şekilde bu sıcakta araçta bırakılmasına isyan etti. Polisi aradıklarını söyleyen vatandaş, çocuğun ailesi ile polisin aynı anda olay yerine geldiğini ve çocuğun sağ salim araçtan çıkarıldığını belirtti.