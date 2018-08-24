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Çocuğu arabada yalnız bıraktılar

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu'nda dün gece akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı

24 Ağustos 2018 Cuma 16:20
Çocuğu arabada yalnız bıraktılar

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu'nun park yerinde yaklaşık iki yaşındaki erkek çocuğu ailesi tarafından kapıları kilitli araçta yalnız bırakıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar çocuğun ağlama sesini duyarak aracın yanına gitti. Olayı sosyal medyadan duyuran  vatandaş çocuğun yalnız bir şekilde bu sıcakta araçta bırakılmasına  isyan etti. Polisi aradıklarını söyleyen vatandaş, çocuğun ailesi ile polisin aynı anda olay yerine geldiğini ve çocuğun sağ salim araçtan çıkarıldığını belirtti.

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cansu 2018-08-24 20:27:09

Allahın embesilleri....ben anlamadım bakamayacakları çocuğu neden dünyaya getirirler

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vatandaş 2018-08-25 09:18:14

bu ne büyük sorumsuzluk ne pişkinliktir böyle

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