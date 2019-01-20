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Çocuğunun babasının kendisini aldattığını öğrenince oyun konsolunu böyle sattı

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Georgia Jackson, çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Josh Maddock'un kendisini aldattığını öğrenince deliye döndü... Genç kadın intikam için Maddock'un çok sevdiği oyun konsolunu Facebook'tan, "Erkek arkadaşım başka bir kadınla birlikte olduğu için konsolunu satıyorum. Sadece 3 pounda (yaklaşık 20 TL)" mesajını paylaştı.

20 Ocak 2019 Pazar 15:53
Çocuğunun babasının kendisini aldattığını öğrenince oyun konsolunu böyle sattı

İngiltere’de Georgina Jackson isimli bir kadın erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince intikam için farklı bir yol izledi… Uzun bir süredir birlikte olan ve Josh Maddock’tan bir çocuk sahibi olan Georgina, erkek arkadaşının kendisini aldattığını şans eseri öğrenince genç adamın “canından çok sevdiği” oyun konsolunu satışa çıkardı.

Türkiye’de satış fiyatı 1800 TL’den başlayan oyun konsolunu sadece 3 pounda (yaklaşık 20 TL) satılığa çıkaran Georgina, Facebook hesabından da bunun paylaşımını yaptı. Josh’ın kendisini hamileyken de aldattığını vurgulayan Georgina, “Başka bir kadınla birlikte olduğu için onun en çok sevdiği şey olan oyun konsolunu satışa çıkarıyorum. 3 poundu veren yeni bir oyun konsolu, kulaklık ve 4 oyun sahibi olacak” açıklamasını yaptı.

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Genç kadın Facebook üzerinden cihazı satışa çıkardı ve erkek arkadaşını ifşa etti.

Genç kadın Facebook üzerinden cihazı satışa çıkardı ve erkek arkadaşını ifşa etti.

Georgina, “Amacım onu rezil ederek herkese yaptığını duyurmaktı. Bu korkunç yalan kabul edilemez” dedi. Georgina, Josh’tan ayrıldığını da açıkladı. Georgina, Facebook sayfasındaki mesajında da, “Aslında para istemezdim ama lastiğini kestiğim için bir bıçağa ihtiyacım var” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Georgia Jackson
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