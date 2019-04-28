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“Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi

28 Nisan 2019 Pazar 12:27
“Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi
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 Lefkoşa Türk Belediyesi ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği (EÇHD) işbirliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde “Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar tarafından merak edilen sorular da cevaplandırıldı.

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Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve çocukların yasalarla korunan haklarını yalın bir şekilde anlatan bir de kitapçık dağıtıldı.

Etkinlikte Çocuk Hakları Uzmanı Avukat Laden Asilzade “KKTC’de Çocuk Haklarının Dünü ve Bugünü”, Uzman Psk. Danışman Ayten Özipek “Duygusal İstismarın Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Sağaltımı”, Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuba HimKarabıyıklı “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi ”,  Çocuk Beslenmesi Uzmanı  Dyt. Aysel Kanioğluları “ Çocuğun Beslenme Yönünden İhmal ve İstismarı”, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ayşe Taşkın “Uluslararası Sözleşmeler ve Çocuk Hakları”  konularında görsellerle destekli sunumlar yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi amacıyla işbirliği içerisinde çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

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Çocuk Hakları Farkındalık EğitimiHaberGündemKıbrıs
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