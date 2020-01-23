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“Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:23
“Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. 

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Sn.Resmiye Eroğlu Canaltay)”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 

Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisinin genel gerekçesi şöyle:

“Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezinin kurulması ve bu merkezin işleyişinin Sosyal Hizmetler ile görevli Bakanlık tarafından koordine edilmesi ile ilgili tüm kuralları içermektedir. “

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Süreyya Geylan Gürdal, Sağlık Bakanlığı’ndan Figen Gülen İnce, Polis Genel Müdürlüğü’nden Hüsyin Bora, Umut Manavoğlu ve Mustafa Özdamar, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Aydan Başkurt, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi’nden Dr. Ayşe Zeki ve Dr. Erdem Beyoğlu katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 

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çocukIzlemMerkeziHaberGündemKKTC
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