Polis dün 20:30-21:00 saatleri arasında,Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.'yı (E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunun krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığınıntespit edildiğini, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahsın tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.
Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden şahıs tutuklandı
Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, çocuk kaçırmaya teşebbüs etti.
23 Ekim 2022 Pazar 09:47
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