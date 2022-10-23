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Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden şahıs tutuklandı

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, çocuk kaçırmaya teşebbüs etti.

23 Ekim 2022 Pazar 09:47
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Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden şahıs tutuklandı



Polis dün 20:30-21:00 saatleri arasında,Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.'yı (E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunun krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığınıntespit edildiğini, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz  konusu şahsın tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.

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