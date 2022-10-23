Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden şahıs tutuklandı

Polis dün 20:30-21:00 saatleri arasında,Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, A.A.'yı (E-24) alanda bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunun krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kucağına alarak festival alanı dışına çıkardığınıntespit edildiğini, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahsın tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.