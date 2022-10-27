ÇOCUK KATİLİNE ÇOCUK EMANET EDECEKLERDİ...



İnsanoğlu şaşar beşer derler ya . Yok arkadaş kimse şaşmaz. Herkes bile isteye yapar her şeyi.



Ceza evi suçlu dolu. Kimi hırsızlık, kimi uyuşturucu, kimi dolandırcı ve bu böyle böyle gider. Eee ne de olsa tam bir SUÇ ülkesi halindeyiz malesef.

Bir de KATİLER vardır. Hani şu psikopat ruhlu ağır hasta KATİLER. İşte bunlar da aynı Ceza evinde hüküm yemiş mahkumlar. Planlı bir şekiide cinayet işlemiş, yardım ve yataklık yapmış eli kanlı katiler. Bir insanın hayatını sonlandırmak'tan asla gocunmayan ve rahatsızlık duymayan klinik vaka ruhsuz varlıklar.

Ne acıdır ki bu küçük adada da bu KATİLERDEN epey bir var. Küçücük bir çocuğun hayatını, yaşamını, bedenini iğrenç bir şekilde sonlandıran ,sözüm ona baba ve ona yardım yataklık yapan başka bir hasta ruhlu varlık. Ki bana göre en baba kadar suçlu ve müebbet olması gereken bu kişia cezasını doldurmuş ve çıkmış.



Çıkmış ve hatta ona ödül verircesince okul hizmetlisi (HADEME) olarak iş imkanı sağlanıp işe başlatıyordunuz. Kim yapıyor bunu taşeron bir şirket. Ama o sıra da devletimizin de büyük DENETİMSİZLİĞİ ortaya çıkmış oluyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hiç bir şeklide hiç bir konu için DENETİM YOK.. Söyleyin kimin sabıka kaydına baktınız bu güne kadar?

HİÇ BİRİNE....

Bankayı dolandıran , başaka bankaya müdür atanıyor. Şirketini sirkat eden başka bir şirkette muhasebe müdürü oluyor. İşi gücü hırsızlık olan devletin kurumunda iş yapıyor. Geçmişi kirli olan bilemem nereye başkan oluyor. Görevinden ihraç edilen devletin başka biriminde görev alıyor. Kimin nerede ne yaptığını zerre kadar bilen yok. Devlet yetkileri kendi dertlerinden zaman bulamıyorlar.



Ada içerisinde 10 kaçak insan bulundu.Ardından 20 kişi daha... Hele bir tanesi az daha buradan emekli olacaktı. Bu kadar insan adaya nereden , ne zaman, nasıl girdi bilen yok. Al sana DENETİMZLİĞİN alası. Daha bakalım ne kadar kaçak insan yaşıyor şu bahtsız bastırılmaya yüz tutmuş KKTC'de... Ancak bir olay olacak ve AA siz KAÇAKSINIZ diye ortaya çıkartacaksınız.



*Şimdi Ceza evi mahkumların yaşamaya hakkı yok mu diyeceksiniz.

*Onları topluma kazandırmayalım mı diyeceksiniz.

*Cezasını çekmiş çıkmış, yaşam hakkını elinden mi alalım diyeceksiniz?

Yok biz bunu söyleme hakkına sahip değiliz. Biz sadece komşunun camını kıran birinden söz etmiyoruz . Biz küçük bir çocuğu hunharca öldüren bir varlığın yanında olan tüm bunlara göz yuman birinden söz ediyoruz. Cezası yine söylüyoruz o kadar olmamakla birlikte normal bir suçtan söz etmiyoruz .

Normal şartlarda değil çalışmaya hakkı olması , yaşamaya bile yokken haddimiz değil tabi ki bir insanın hayatı için söz etmeye, fakat dediğimiz gibi normal bir varlıktan söz etmiyoruz. İşe mi ihtiyacı var çalışabilir ama YERİ ORASI DEĞİL. Yaşamaya hakkı mı var olabilir, ama çocuklarımızın arasında değil. Taşeron şirket hiç mi düşünememiş bunları.

Normal var olan okul hizmetlileri (HADEMLERİMİZ) 40 güne aşkın süredir hakları verilmiyorken. O kadar öğretmen açığı varken. Bir bu eksikti. Bir bu acildi. Bir bu şarttı.

Ey devlet büyükleri. Muazzam bir DENETMİM eksikliğin var biliniz istedik...

Malesef GELEN AĞAM, GİDEN PAŞAM oldun KKTC.

KARAKUŞ