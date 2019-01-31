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Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler de karnelerini aldı

31 Ocak 2019 Perşembe 13:32
Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler de karnelerini aldı

Tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen ve “Hastane Okulları Projesi” kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bugün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karnelerini aldı.

Öğrenciler karnelerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan’ın elinden aldı.

ÖZYİĞİT

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-19 öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelindiğini belirterek, tüm okullarda ve öğrencilerde yaşanan karne heyecanı ve mutluluğun Çocuk Onkoloji Servisi’nde de yaşandığını kaydetti.

Özyiğit, sağlıklarına kavuşmak için tedavi gören, aynı zamanda eğitimlerine de devam eden öğrencilere karnelerini vermenin ve sevinçlerine ortak olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Bu süreçte başta aileler olmak üzere, çocukların sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanları seferber eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi doktor, hemşire ve yetkililerine teşekkür eden Özyiğit, bakanlık olarak çocukların bu dönemde eğitimlerinden geri kalmamaları adına gönüllü öğretmenlerle birlikte eğitim seferberliğine devam edeceklerini kaydetti.

Özyiğit, görev alan öğretmenlere bu anlamlı ve önemli görevi üstlendikleri için özellikle teşekkür ederken, öğrencilere de iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

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