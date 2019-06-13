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Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı

13 Haziran 2019 Perşembe 12:58
Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen ve ‘Hastane Okulları Projesi’ kapsamında eğitimlerine Çocuk Onkoloji Servisi’nde devam eden 6 öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim yılı karnelerini bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer’in elinden aldı. İlköğretim Dairesi Müdür Muavini Hakkı Başarı’nın da hazır bulunduğu etkinliğe, görev yapan öğretmenler, hastahane yetkilileri ve aileler katıldı.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada 2018-19 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini belirterek, tüm okullarda ve öğrencilerde yaşanan karne heyecanının ve mutluluğun Çocuk Onkoloji Servisi’nde de yaşandığını kaydetti.

Eğitimin gerek okulda, gerek hastahanede, gerekse de bir ağacın altında dahi gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken ve her nerede olursa olsun, çocukları geleceğe hazırlamanın vazifeleri olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bakanlık olarak çocukların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, büyük bir özveri göstererek, önemli bir görev üstlenen öğretmenlere de özellikle teşekkür ederken, böylesi güzel ve sıcak ortamı yaratan yetkililere ayrıca teşekkürlerini iletti, “Bizler çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Bugün onlara karnelerini takdim ederek, onların mutluluğuna ortak oluyoruz.” dedi.

Bu süreçte başta aileler olmak üzere, çocukların sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarını kullanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi doktor, hemşire ve yetkililerine de teşekkür eden Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi, müzik dinletisi sunuldu.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Onkoloji Servisi’
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