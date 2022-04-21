Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Çocuk umuttur, gelecektir, sevgidir…

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:20
98 Okunma
Çocuk umuttur, gelecektir, sevgidir…

Öztürkler, "Çocuk umuttur, gelecektir, sevgidir…" dedi.

Öztürkler'in açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Meclisi’nde dün temsili Milletvekillerimiz, temsili Meclis Başkanımız vardı. Olağanüstü Meclis Oturumunda çocuklarımızın görüşlerini, düşüncelerini dinleme şansını elde ettim.

Söz alarak her bölgeyi temsil eden çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini, çocuk haklarının daha ileriye götürülmesi için fikirlerini, bölgelerinde yapılmasını istediklerini kendilerine güvenli bir şekilde kürsüde ifade ettiler. Temsili olarak da olsa sadece dinleyen değil, anlatan, yaşayan, uygulayan çocuklarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde birlikte olmaktan bir eğitimci olarak çok mutlu oldum, gurur duydum.

Sevgili çocuklar! Geleceğin sahipleri! Sizlerin haklarını gözetmek bizim en büyük görevlerimizden biri… Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Fasulyenin yahnisi…
Fasulyenin yahnisi…
Hükümetçilik oyunları oynamayı bırakın!
Hükümetçilik oyunları oynamayı bırakın!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim