Öztürkler, "Çocuk umuttur, gelecektir, sevgidir…" dedi.

Öztürkler'in açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Meclisi’nde dün temsili Milletvekillerimiz, temsili Meclis Başkanımız vardı. Olağanüstü Meclis Oturumunda çocuklarımızın görüşlerini, düşüncelerini dinleme şansını elde ettim.

Söz alarak her bölgeyi temsil eden çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini, çocuk haklarının daha ileriye götürülmesi için fikirlerini, bölgelerinde yapılmasını istediklerini kendilerine güvenli bir şekilde kürsüde ifade ettiler. Temsili olarak da olsa sadece dinleyen değil, anlatan, yaşayan, uygulayan çocuklarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde birlikte olmaktan bir eğitimci olarak çok mutlu oldum, gurur duydum.

Sevgili çocuklar! Geleceğin sahipleri! Sizlerin haklarını gözetmek bizim en büyük görevlerimizden biri… Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.