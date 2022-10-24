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Çocuk ve gençler arasındaki şiddet ve taşkınlık olayları arttı

Rum Çocuk Psikiyatrisi Şirketi, Güney Kıbrıs’taki okullarda çocuk ve gençler arasında şiddet ve taşkınlık eğiliminde belirgin artış olduğuna dikkat çekti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:37
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Çocuk ve gençler arasındaki şiddet ve taşkınlık olayları arttı



Haberi manşete çeken Politis, Çocuk Psikiyatrisi Şirketi Başkanı Dr. İrini Lordu’yu kaynak göstererek son 3 yıl içerisinde 650 çocuğun kanunlarla başının derde girdiğine dikkat çekti.

Haberde, Ekim ayında her hafta en az bir okulda şiddet olayı yaşandığı, yasa tanımaz çocuk/gençlerin sıklıkla uyuşturucu kullanımı ve satışı, okul alanlarında zarara neden olmak, kavga, tehdit v.b. suçlar işlediği, ilgili yasa 2020’de yapılmış olmasına rağmen halen uygulanmadığı belirtildi.

Gazeteye göre insan davranışlarının içerisinde yaşadığı aile ve toplumun tavrı ile şekillendiğine dikkat çeken Lordos “Toplum olarak çocuklarımıza sağlıklı örnek olabiliyor muyuz? Çocuklarımıza gerekli değerleri veriyor muyuz?” sorularını yöneltti.

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