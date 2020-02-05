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Çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarının yeni dönem kayıtları bugün başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik kurslarının yeni kayıt dönemi bugün mesai saatleri içinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:42
Çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarının yeni dönem kayıtları bugün başlıyor
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Üç farklı yaş grubu olarak ayrılan kursların kayıtlarının sınırlı sayıda olacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki 6-7 yaş arasındaki çocuklarla yönelik yaratıcı drama kursları 17 Şubat Pazartesi saat 16.30’da, İzel Seylani eğitmenliğindeki 11-14 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları 18 Şubat Salı saat 18.00’de ve Nehir Demirel eğitmenliğindeki 15-18 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları ise 19 Şubat Çarşamba saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlayacak.

Deniz Çakır’ın eğitmenliğindeki çocuk tiyatrosu kursları ise yeni kayıt almadan, çalışmalarına hiç ara vermeden aynı grupla devam edecek.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
çocukGençlik Tiyatrosu
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