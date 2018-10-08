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Çocuk yetiştirmede yeni dönem

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:11
Çocuk yetiştirmede yeni dönem

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) ve 9 Eylül Üniversitesiyle işbirliği içinde “Triple P” (Positive Parenting Program) Olumlu Anne-Babalık Programı projesinin başlatılacağı açıklandı.

Programın tanıtımı için bugün KAMU-SEN’de basın toplantısı düzenlendi.

KARAOKÇU

Basın toplantısında konuşan Başbakanlık UMK Başkanı Hasan Karaokçu, aile eğitimleri konusunda yeni ve güçlü bir adım atmayı hedeflediklerini ve 9 Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Triple P Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Taner Güvenir’le birlikte “Triple P” olarak bilinen anne-babalık programını hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Triple P programının önemli ve dünyada kabul gören bir program olduğunu dile getiren Karaokçu, genel konferanslar, pilot uygulamalar ile özellikle risk bölgeleri olarak görülen Maraş ve Lefkoşa Surlariçi bölgeleri odaklı çalışmalar planlandığını aktardı.

Karaokçu, Triple P programıyla gençlere, çocuklara ve anne-babalara fırsat verecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını da ekledi.

RAZI

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı da programa, özellikle çalıştıkları ailelerde gördükleri gereksinim üzerine başladıklarını belirtti.

Razı, riskli bölgelerde eğitimler yanında uzman eğitimleri ile uzun vadeli ve devamlılığı olacak şekilde programın yürütüleceğini açıklayarak, bunun için bir ekip ve insan gücü oluşturup programın sürdürüleceğini ifade etti.Ã‡OCUK YETÄ°ÅžTÄ°RMEDE YENÄ° DÃ–NEMâ€¦AÄ°LELERE EÄžÄ°TÄ°M VERÄ°LECEK

GÜVENİR

Doç. Dr. Taner Güvenir, çocukların sadece yemeğini, içeceğini vererek büyütülemeyeceğini, sevgiye ve ilgiye de ihtiyaçları olduğunu anlattı.

Çevrede her gün çocuklara karşı yanlış davranışlar sergileyen aileler görülebildiğini, sanki Türk kültürünün bir parçasıymış gibi, fiziksel ve duygusal istismar edilerek çocuk büyütülmeye çalışıldığının gözlemlendiğini kaydetti.

Çocuk büyütmenin yıpratıcı ve yorucu bir süreç olduğunu da belirten Güvenir, bunun doğru yollarının bulunduğunu ve araştırmalar sonucu etkinliği ispatlanmış bir programla çocuk yetiştirmenin doğru şekilde yapılabileceğini söyledi.

“Programın en temel özelliğinin ülkelere göre değişiklik göstermemesi ve global olması” diyen Güvenir, programın şu an 30’u aşkın ülkede başarıyla uygulanmakta olduğunu, bununla problemli davranışların azaldığını, benlik kaygısının ortadan kalktığını, stres ve endişenin azalıp, beceri ve yeteneklerin yükseldiğini vurguladı.

Doç Dr. Güvenir, seminerler ve grup düzeyi eğitimlerin ardından yaygınlaştırma çalışmaları yapılacağını da sözlerine ekledi.

Proje başlangıcı 22 Ekim’de ailelerin katılımıyla yapılacak seminerle yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk YetiştirmeHaberKKTC
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