Çocuklar 23 Nisan'ı kutlayamadı

23 Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan kıyafetlerinin istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilere dağıtılmadığı belirtildi. 23 Nisan töreninin yarın yapılacağı ifade edilerek törende görevli olan öğrencilerin okul kıyafetlerini giymesi istendi.

23 Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli basın mensupları;

Öncelikle hepinize 23 Nisan ilkokulu ailesi olarak, elimizde olmayan nedenlerden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı okul törenimizi birkaç gün ertelemek durumunda kaldığımız için son derece üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bilinmelidir ki 23 Nisan Ilkokulu törenimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve ailelerimizle birlikte özellikle pandemi nedeni ile 2 yıldan beridir yapamadığımız törenimize canla başla ve büyük bir hevesle hazırlandık. En güzel kostümleri hayal ettik, dansları, şiirleri gösterileri hazırladık.

Kapalı zarf usulü hazırlanan gösteri kıyafeti ihalesini kazanan firma bizleri son güne kadar kıyafetlerin neredeyse hazır olduğunu söyleyerek geciktirmiş kısım kısım ürünleri getirip dağıtmış son gün ise gece geç vakte kadar atölyede velilerin izdihamıyla sonuçlanan talihsiz bir boyuta gidilmiş, okul idaresi olarak dikimevine gidilerek veliler evlerine gönderilmiştir.

22 Nisan Cuma gecesi saat 21:00 civarlarında bu kararı almamızın birçok sebebi vardı. Yapılacak törene bir kısım öğrencimiz üniformalı bir kısmı ise kostümlü gelirlerse kıyafetini alamayan çocuklar daha büyük üzüntü yaşayacaklardı.

Gerekli izinleri ve istişareleri yaptıktan sonra kıyafetlerin tamamlanması ve ertesi gün bir kaos yaşanmasını önlemek adına, zaten hafta boyunca çeşitli okullarda farklı günlerde kutlanan 23 Nisan törenimizi tam gününde kutlamayı çok istememize rağmen birkaç gün sonraya erteleme kararı almıştık.

Dün sabah ilgili firma bize tüm kostümleri saat 8:30’ da teslim etmesine rağmen maalesef istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilerimize dağıtamadık. Dolayısı ile üzülerek ürünleri firmaya teslim edeceğimizi bildirdik, onlar da tüm sorumluluğu üstlendiklerini ve buna hazırlıklı olduklarını bizlere bildirdiler. Veliler tarafından ödenen kıyafet ücretleri velilere iade edilecektir.

Biz çocuklarımızın tümünün mutlu olmasını düşündüğümüz için iki üç gün daha beklemeyi göze aldık ama maalesef mümkün olmadı.

Yarın törenimizi okul üniformalarımızla gerçekleştireceğimizi tüm velilerimize duyurduk. İçimiz buruk olsa da yapacağımız tören ve etkinliklerle çocuklarımızı mutlu etmek çalışacağız.