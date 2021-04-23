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Çocuklar 23 Nisan'ı Turkcell Dergilik'te Kendi Eserleriyle Kutladı

Türkiye’nin dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Özel Dergisi ile kutladı.

23 Nisan 2021 Cuma 13:23
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Çocuklar 23 Nisan'ı Turkcell Dergilik'te Kendi Eserleriyle Kutladı

Turkcell açıklamasına göre, bu sene dördüncüsü yayımlanan özel dergiye Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 100’den fazla çocuk, eserleri ile başvurdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü unutulmaz bir anıya dönüştüren 23 Nisan Özel Dergisi, çocuklar için kalıcı bir hediye olurken aynı zamanda onların hayal dünyalarını geliştirmelerine de yardımcı oluyor.
Türkiye’nin ve KKTC’nin dört bir yanından yüzlerce çocuğun çizdiği resimlere, yazdığı şiir, öykü ve kompozisyonlara "http://dergilik.app/23nisanozel" internet adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

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