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Çocuklar ayakta alkışlandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:19
Çocuklar ayakta alkışlandı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası’na bağlı Çocuk Korosu, verdiği yeni yıl konseri ile bir kez daha büyük beğeni kazandı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere koroyu oluşturan çocuklar, aileleri ve müzik severler katıldı. Şefliğini Hare Yakula, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün yaptığı Ercüment Şeker’in de piyanoda yer aldığı koro, seslendirdiği şarkılarla salonu dolduran aileleri gururlandırdı. Çocukların en sevdiği parçaların yanı sıra özellikle doğa ve insan sevgisine vurgu yapan parçaları seslendiren çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Konser sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Harmancı, koronun başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha ileri noktaya ulaştığını ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti. Başkan Harmancı, ailelerin de çocuklarını müzik dolu bir yaşama yönlendirmelerinin önemine vurgu yaparak, bunun daha da artacağı umudu içinde olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
çocukSağlık
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