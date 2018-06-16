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Çocuklar Düşler Akademisi Kaş’ta alternatif kamp yaptı

Sanatsal ve sportif aktivite programlarına da katılan çocuklar yoga, dans, ritim atölyesi, seramik, ata binme gibi etkinlikler yaptı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:12
Çocuklar Düşler Akademisi Kaş’ta alternatif kamp yaptı

ALGIM, Lefkoşa, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezleri ile SOS Çocuköyü öğrencileri, Telsim’in sponsorluğunda, Antalya Kaş’ta bulunan Düşler Akademisi’nde bir hafta süren alternatif kamp programına katıldı.

Sanatsal ve sportif aktivite programlarına da katılan çocuklar yoga, dans, ritim atölyesi, seramik, ata binme gibi etkinlikler yaptı.

Kaş’ın doğal ve tarihi güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, kampın son gecesinde dans ve drama gösterileri sundu.

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Telsim’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Düşler Akademisi Kaş’ta, “12 Hafta 12 Tema” belirlendi. ALGIM, Lefkoşa, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ile SOS Çocukköyü öğrencileri, akademinin ilk haftasında yer alan “Kapsayıcı İstihdam”  programına katıldılar. Engelli istihdamı ve sosyal entegrasyon konusunda düzenlenen atölye çalışmalarında yer alan öğrenciler, gönüllülerle birlikte alternatif kamp deneyimi yaşadılar.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, engelli çocukları topluma kazandırmak için sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya ve sürdürülebilir yenilikçi fikirler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Düşler Akademisi’nin başarılı bir model olduğunu ifade eden Tanpınar, çocukların adaya mutlu döndüğünü görünce çok gurur duyduklarını söyledi.

Alternatif Yaşama Derneği (AYDER) Kurucu Başkanı Ercan Tutal, engellilerin toplumsal yaşama aktif ve eşit katılımı sorunsalının çözümü için kültürü, sanatı, sporu araç olarak kullanarak alternatif ve sürdürülebilir yenilikçi fikirler ürettiklerini ifade etti.

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Direktörü Evren Karademir ise öğrencilerin gönüllüleri eğitmen değil birer arkadaş olarak benimsediklerini söyledi. Kampın çok verimli ve dolu dolu geçtiğini ifade eden Karademir, “Ben öğretmenleri olarak, kendi başlarına neler yapabileceklerini ve bir hafta içinde geliştiklerini gördüm” dedi.

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