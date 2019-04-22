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Çocuklar Gazimağusa Belediyesi'nde başkanlık makamında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye Başkanlığı makamı çocuklara emanet edildi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:07
Çocuklar Gazimağusa Belediyesi'nde başkanlık makamında
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Başkanlığı makamını emanet ettiği öğrencilerden geleceğe dönük projelerini dinledi.

Gazimağusa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu ile Karakol İlkokulu öğrencileri Lavin Su Erdoğdu, Utku Drahan, Deniz Şeren, Mulla Emir El, Suna Bozkurt, Hazel Bağdatlı, Doğa Ertoprak ve Efe Şafak isimli öğrenciler çocuklar için anlamı büyük olan günde Belediye Başkanı oldu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makam koltuğuna oturan öğrenciler başkan olarak yapacaklarını anlattı.

Temsili Belediye Başkanları Lavin Su Erdoğdu, çocukların oyun oynayacağı oyun alanları ve bisiklet yolları yapmak istediğini; Utku Drahan, yeşil alanlar parklar, kaldırımlar ve oteller yapmak istediğini; Deniz Şeren, tiyatroların artması, oyun parklarının çoğaltılması gerektiğini; Mulla Emir El belediyenin kendi malzemelerini üretmesini istediğini; Belediyenin kendi eşyalarını üretmesini, kendi ayakları üstünde durmasını istediğini; Suna Bozkurt, daha çok ağaç dikmek ve yeşil alanların korunmasını istediğini; Hazel Bağdatlı, eski binaların restorasyonu ve bisiklet yollarıyla çocuk parkları yapmak istediğini; Doğa Ertoprak, insanların daha huzurlu güvenli yaşayabileceği daha kolay ulaşabileceği toplu taşımacılığı geliştireceğini; Efe Şafak ise, çalışkan çocuklara burs vereceğini, özel durumda olan çocukların eğitim almasını sağlayacağını anlattı.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencilerle bir araya geldiğini ancak her fırsatta çocukları dinlemeye önem verdiğini ifade ederek, çocukların özellikle çevreye duyarlılıklarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 

Arter, her 23 Nisan’da çocukların en çok talep ettiği konuların yeşil alan ve ağaç dikilmesi olduğunu, belediyenin son sürat ağaç diktiğini ancak istenen seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını, çocukların hayal ettiği ağaçların 15 yıl sonra ortaya çıkacağını anlattı.

Arter, günümüzde teknolojik ortamın hem avantajı hem de dezavantajı olduğunu, çocukların teknolojik imkanlardan dolayı kitap okumaktan uzaklaşabildiğini, çocukların kitap okumasının hem kelime haznelerini artırdığını hem de kendilerini ifade etmelerinde faydası olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Arter,  “Çocukların bu güzel gününü kutlarım. Belediye Başkanı olurlarsa neler düşündüklerini tertemiz kalplerinden dinleyeceğiz” diyerek, çocuklarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan İsmail Arter, çocuklara kitap hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi
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