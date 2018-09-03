Çocuklar gönüllerince eğlendi

Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos-4 Eylül Lions Çocukları Onurlandırma Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik Selimiye Meydanı’nda yer aldı.

Şölende, Şişme Kale, Trambolin gibi oyun alanları yer aldı, çocuklara mısır, dondurma, pamuk şekeri, su gibi ikramlar yapıldı, palyaçoların eşliğinde oyunlar oynandı, kazananlara armağanlar verildi.

Şölende bir konuşma yapan Girne Özgürada Lions Başkanı Ömra Can çocukların bugün yaşadıkları neşelerine vesile olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, ‘her çocuk bir çiçektir onlar mutluysa biz de mutluyuz’ dedi.