Çocuklar Güzelyurt Belediyesi Yarı Yıl Çocuk Şenliğinde Eğlendi

Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen organizasyonda çocuklar kurulan oyun ve yarışma stantlarında doyasıya eğlendi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, aileleriyle birlikte Kapalı Çarşı’ya gelen çocuklar Güzelyurt Belediyesi tarafından kurulan tüm yiyecek ve oyuncak stantlarından ücretsiz yararlandı.

Etkinlikte zıp zıp, trampolin, atlı karınca, tren, sinema, yüz boyama standları sahne performansları, soğuk heykeller, canlı heykel boyama, akrobasi, illüzyon, palyaço gösterileri ve yarışmalar çocuklarla buluştu.Yiyecek stantlarının da yer aldığı eğlencede halka atma, pinpon topu atma, balon şişirme, kaşık içinde top atma gibi birçok yarışma düzenlendi.

Halk dansları gösterilerinin de yer aldığı organizasyonda hediye olarak bisikletlerin verildiği ücretsiz piyango çekilişi de yapıldı.