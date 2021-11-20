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Çocuklar, Haklarını Oyun Eşliğinde Öğreniyor

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’ne üye çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü yaklaşırken, Belediyeye ait Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Hakları ile ilgili hazırlanan oyuna katılıp, hem eğlenip hem de çocuk hakları konusunda bilgilendirildi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:15
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Çocuklar, Haklarını Oyun Eşliğinde Öğreniyor
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Üzerinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesine ait maddelerin ve öğretici aktivitelerin yer aldığı oyun tahtası etrafında toplanan çocuklar, sahip olduğu hakları, resimler, şarkılar ve skeçlerle anlatıp, oyunun sonunda da belediyenin Sosyal İşler Şubesi personeli ile konu ile ilgili sohbet ortamında, çocuk haklarını tartıştı. Etkinliğin sonunda çocuklara belediyenin hazırlamış olduğu Çocuk Hakları kitapçığı dağıtıldı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarını bilmesinin, haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, çocukların her türlü ihmal ve istismara karşı korunması, huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşamalarının önemine işaret etti. Kadıoğlu, bu tür aktivitelerle de çocuklarla bir araya gelerek, onları bilinçlendirip farkındalıklarını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

GİRNE BELEDİYESİ’NİN ÇOCUK POLİTİKASI

Kadıoğlu, Girne Belediyesi’nin yaklaşık iki yıl önce oluşturduğu Çocuk Meclisi ile çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri, demokratik bir alan sağlamayı hedeflerken, Danışma ve Destek Merkezi ile de her türlü sosyal ve psikolojik sorunlarıyla başa çıkmalarına destek olmak ve bu konuda toplumsal bir bilinç ve farkındalık yaratmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Kadıoğlu, çocuk hakları ile ilgili tüm yaptıkları ve yapacakları çalışmalarda çocuklarla ve uzmanlarla birlikte hareket ettiklerini, önümüzdeki süreçte bu anlamda projelerle okullar ve ailelerle birlikte çalışmalarını geliştirme hedefinde olduklarının altını çizdi.

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