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"Çocuklar için Geleceğe Pedalla” sloganıyla Lefkoşa’da bisiklet turu düzenlendi.

Etkinliğe, Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

01 Haziran 2021 Salı 20:33
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"Çocuklar için Geleceğe Pedalla” sloganıyla Lefkoşa’da bisiklet turu düzenlendi.

Çocukların yanında, yetişkinlerin de katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar, bisikletleriyle birlikte, Çağlayan Çocuk Yuvası önünden başlayarak belirlenen parkur üzerinde tur attı. 

Etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Bisiklet Federasyonu, KKTC Bisiklet Severler Derneği, SOS Çocuk Köyü ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği de destek verdi. 

Başbakan Ersan Saner, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, hükümet olarak bir takım etkinlikler düzenlediklerini, sabah Eğitim Bakanı ile Gazimağusa’da Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiklerini, bu etkinlikte ise Çalışma Bakanı ve Çalışma Bakanlığı himayesindeki çocuklarla bisiklet süreceklerini belirtti. 

Saner, “Bu kuşaklar bizim geleceğimiz. Bu kuşaklar bizi ileriye taşıyacak. Dolayısıyla sağlıklı gençler yetiştirmek için sporun önemi büyük” ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinliklerin, çocukların geleceğe taşınmasında ve spor alışkanlığı kazanmasındaki önemine de işaret eden Saner, şunları kaydetti: 

“Bizler hükümet olarak her türlü imkanı seferber ederek bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesindeki çocuklarımız bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Biz burada çocuklarımızı, topluma ve geleceğe, yaşamış oldukları bir takım sıkıntılara rağmen, taşıma zorunluluğumuz var. Bu, her sosyal devletin görevidir. Biz, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. “

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kısa bir konuşma yaparak, gerçekleştirilen etkinliğin önemine değindi ve çocukların sadece bir gün değil, yılın her günü hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, sporun her türünün çok önemli olduğunu belirterek, çocukların spora teşvik edilmesi için söylemekten ziyade, sporun yapılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, aynı zamanda milli bisikletçi ve eski Bisiklet Federasyonu başkanlarından olan, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan’a teşekkürlerini ileterek, “Birlikteliği sağlamak güzel bir şey. Çok yerinde bir etkinlik oldu” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Için Geleceğe Pedalla
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