"Çocuklar mağdur"

﻿Diyalog'tan Pelin Yükselay'ın haberine göre, Erken genel seçimlerde CTP’den aday olan Ülkü Taşseven, ülkede en büyük sorunun ‘çözümsüzlük’ olduğunu iddia ederken, bir diğer aday Filiz Besim öncelikle kamudaki çöküntüye dikkat çekti.

HP’den aday olan Gülşah Manavoğlu sağlık konusuna, Ayşegül Baybars ise eğitim, sağlık ve trafik sorunlarını gündeme getirirken, Nihal Salman boşanmalara dikkat çekerek “Birinci sorun ailedir. Boşanmaların mağduriyetini çocuklar yaşıyor”dedi.

HP’li kadın adaylar ne dedi?

Gülşah Manavoğlu: En büyük sorun sağlık. Sağlık sistemindeki olumsuzluklar, bir an önce giderilmeli. Halkın alması gereken en temel hak olan sağlık hizmetleri iyileştirilmeli. İkinci sorun yine temel hizmet olan eğitim. Her geçen gün daha da kötüye gittiğimiz sağlık sistemi iyileştirilmeli. Üçüncü sorun ise bana göre, ülkemizin doğal kaynaklar bakımından var olan zenginliklerinin yanlış kullanılıyor olması.

Nihal Salman: Birinci sorun aile. Ülkemizde boşanmalar artıyor. Boşanma sayısı açısından birçok ülke içerisinde önde gelmekteyiz. Bunun yanında mahkemelerin hantal işlemesi sonucu uzayan süreçte aileler bir birlerine düşman oluyor ve bundan da en fazla çocuklar etkileniyor. Ülkemizde birçok boşanmış aile çocuğu var. Ebeveynler birbirlerine düşman olduklarından büyük sorunlar yaşanıyor. Bu da gelecek adına çok büyük bir tehlikedir. Bunun yanında ikincisi sorunsa sistemsizlik ve partizanlık.

Ayşegül Baybars: Ülkede tabi ki pek çok sorun var. Bunların başında denetim eksikliği geliyor. Eğitim, sağlık, trafik alanlarında yasaların uygulandığı, kurallara uyulan bir düzen yaratılması gerekiyor. Denetim eksikliği tabi ki bun sorunların da başını çekiyor ve en büyük sebebini oluşturuyor. Bunun yanında istikrarlı politikalarımız yok. İleriye dönük, öngörülü vizyonlar belirleyip, hayatı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Yaşadığımız ülkede çevreye uyumlu bir hayat sürmek için bunları hayata geçirmeliyiz. Gıda güvenliğinin de büyük bir sorun olduğunu eklemek isterim.

CTP’li kadın adaylar ne dedi?

Ülkü Taşseven: Siyasetin temiz üretildiğini, halkın her konuda doğru bilgilendirildiğini varsayarak, bana göre ülkenin en büyük sorunu çözümsüzlüktür. Ancak hedeflenen federal çözüme ulaşana kadar hangi başlıklarda ciddi adımlar atılması gerekir diye sorarsak ve bunların sadece bana göre en büyük 3'ünü sıralarsak: 1- Kıbrıs Türk Toplumu yok olma endişesi ile günlük hayatını geçirirken ve bunu aşmanın tek yolu üretimken, her alanda üretim icin gerekli zeminlerin ve teşvik koşullarının sağlanmamasından ötürü ekonomi. 2- Bilim adası olma hedefi ile ilerlerken, aslında bu konuda ilköğretimden tutunda üniversitelere kadar ciddi, düzenleyici, teşvik edici, modern ve bağımsız bir politikanın olmamasından ötürü – Eğitim.

3. Şu an adamızın kuzeyinde uygulanan ekonomik modelin, ister özel sektörde, isterse kamuda çalışan gençlere kendi başlarında ayakta durabilecekleri ve bu ülkeye kök salabilecekleri koşulların yaratılmamasından ötürü – İstihdam. Yani, Ekonomi, Eğitim ve İstihdam bana göre ülkedeki en büyük 3 problemdir.

Filiz Besim: Kamudaki çöküntü çok büyük bir sorundur. Tabi ki bir hekim olarak sağlıktaki sorunların da çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Sağlık yasalarına uyulmaması ve yasaların mahkemelerde olması sağlık konusunda kaos yaratıyor. Bu da insanları mutsuz olmaya itiyor. Çevre anlamında da büyük sıkıntılarımız mevcut. Çevre kirliliği yanı sıra tarihi ve kültürü korumamız da çok önemli. Çevre kirliliği de zaten biliyorsunuz sağlık problemlerine yol açıyor yani bunlar döngüdür. Kötü olan bir sistem dönüşümlü olarak her şeyi etkiliyor. Bunun yanında gece kulüpleri, uyuşturucu, mafyalaşma çok büyük sorunlar. Kamu yasası geçmeli ve her şeyin tekrardan disipline edilmesi lazım ki diğer sorunları da çözelim ve düzene girebilelim.