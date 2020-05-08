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Çocuklar oyun parklarının yenilenmesini istiyor

Oyun alanı çocukların sağlığını tehdit ediyor

08 Mayıs 2020 Cuma 14:59
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Çocuklar oyun parklarının yenilenmesini istiyor

Paslı oyuncaklar, kırık cam şişeleri ve kurumuş otlarla dolu çocuk parkı

Bahar Sancar

Gündem Özel

Yeni Erenköy’e Bağlı Boltaşlı Köyü’nde bulunan çocuk parkı sahip olduğu görüntü ile büyük rahatsızlığa neden oldu. Bölge halkı çocuk parkının bu görüntüsünden şikâyetçi ve çocuklarının sağlığı için yetkililere çağrıda bulunarak parkın yenilenmesini talep ediyor.

“PASLI, ÇÖPLERLE DOLU, ÇOCUKLARIMIZI GETİREMİYORUZ”

Yeni Erenköy’e bağlı Boltaşlı Köyü’nde bulunan çocuk parkı kelimenin tam anlamı ile tehlike saçıyor. Oyun alanlarının kırık ve paslı olmasından dolayı çocuklarını parka getiremediklerini söyleyen Boltaşlı sakinleri, kum havuzunun ve park alanının otlar içerisinde olduğunu, oyun alanı içerisinde kırık cam parçaları ve çöpler bulunmasından dolayı rahatsız.

“PARKTA HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK”

Hijyen ve güvenlik önlemlerinin olmadığı çocuk parkında çocuklarının oynamasını istemediklerini ve çocukların sağlıklarını tehlikeye atmamak için çocuklarını bu parka getirmediklerini dile getiren Boltaşlı sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak çocuk parkının yenilenmesini ve çocuklarının güven içerisinde oynayabilecekleri bir alan istediklerini söylediler. Uzun yıllardır çocuk parkının bu şekilde olduğunu belirten Boltaşlı halkı, ayrıca parkın ana yol üzerinde olduğuna dikkat çekerek, ana yol üzerinde de herhangi bir kasis ve uyarı tabelasının bulunmadığını ve bu konuda da yetkililerin çocuklar için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda çağrıda bulundu.

Son Güncelleme: 08.05.2020 15:14
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