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Çocuklar, Tavşan Aranıyor Oyununa hayran kaldı

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Atta ve Bonte Hond tarafından “Tavşan Aranıyor” oyunu sahnelendi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
Çocuklar, Tavşan Aranıyor Oyununa hayran kaldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Atta ve Bonte Hond tarafından “Tavşan Aranıyor” oyunu sahnelendi.

Rene Geerlings’in yazıp yönettiği, Almıla Bayraktar, Anıl Çalım, Derya Cumaoğlu, Oya Bacak, Sertaç Nicholas Güder ile Simel Keçicioğlu’nun rol aldığı “Tavşan Aranıyor” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

3 polis dedektifinin hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı aradığı oyunu çocuklar beğenerek izledi.

Oyun sonunda LBT Oyuncusu-Yönetmen Hatice Tezcan, Atta ve Bonte Hond adına Oya Bacak’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu ile sona erecek

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, LBT’nin “Hüzün Ana ve Çocukları”  oyunu sahnelenecek.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.

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Tavşan Aranıyor
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