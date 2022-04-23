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Çocuklara Akçay Muhtarlığı'ndan sevindiren haber

Baharın gelişi, bir yandan doğayı öte yandan da sosyal faaliyetleri yeniden canlandırmak için paha biçilmez bir fırsat.   

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:37
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Çocuklara Akçay Muhtarlığı'ndan sevindiren haber

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyü bu pazar, narenciye bahçelerinin çiçek kokuları eşliğinde, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin duyulacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.  1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.  
Akçay’da eski köy ilkokulu ve bahçesinin düzenlenerek Raif Rauf Denktaş Parkı olarak hizmet verdiği alanda gerçekleştirilecek şenlikte birçok aktivite var.  
Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri yer alacak.  
Birbirinden yetenekli gençlerin konserinin yanı sıra, ok atışları, permolit boyama, hikâye okuma ve imza etkinliği, jimnastik gösterisi, çocuk defilesi ve basketbol maçı, zekâ oyunları düzenlenecek. Eğlence ve sürprizler de gerçekleştirilecek.  
Şenlik sırasında stantlar da yer alacak. Stantlarda, köylülerin ürettiği ürünler, el işleri, yiyecek ve içecek satışı gerçekleşecek.  
Müzik eşliğinde çocuk ve gençleri eğlendirmeyi amaçlayan şenlik etkinliklerinde, konuklara portakal da dağıtılacak. Tüm halkımız davetlidir.  

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Akçay Muhtarlığı
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