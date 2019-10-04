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Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

04 Ekim 2019 Cuma 18:05
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Lefkoşa Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren Little Hands Kreş Anaokulu Etüt Merkezi öğrenci ve öğretmenleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla LTB Hayvan Barınağını ziyaret ederek, hayvanlara mama bağışında bulundu.

Geçmiş yıllarda da gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen eğitim kurumu bu yıl da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla barınağa ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklar ve aileleri tarafından desteklenen etkinlikte, çocuklar ellerinde pankartlarla, hayvan haklarına yönelik sloganlar atarak barınağı ziyaret ettiler.

Okul müdürü Asiye Yıltan, etkinliğe gösterilen yoğun katılım, destek ve emeklerinden dolayı öğretmenler, çocuklar ve velilerine teşekkür etti. Lefkoşa Türk Belediyesi'ne de kendilerine sundukları bu imkandan dolayı teşekkürlerini iletti.

Amaçlarının çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak olduğunu vurgulayan Asiye Yıltan, barınaktan bir köpek sahiplenip okulda bakımını yapacaklarının da sözünü verdi. Birçok ülkede ve aynı zamanda Türkiyede'de uygulanan “Her okula bir sokak köpeği" kampanyasının ülkemizde de gerçekleşmesini dilediğini söyleyen Yıltan, bu konuda öncü okul olmaktan şeref duyacaklarını belirtti.

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