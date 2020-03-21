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“Çocuklarımıza en iyi şekilde bakılacak”

BAKAN PİLLİ: “Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır”

21 Mart 2020 Cumartesi 13:33
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“Çocuklarımıza en iyi şekilde bakılacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “bu çocuklarımız hastadır diye değil 14 gün gözetim altında tutulması gerektiği için buraya yerleştirilmiştir” vurgusu yaptı.

Bölge halkına tedirgin olmamaları çağrısı yapan Pilli, virüsün havadan bulaşmadığını, gençlerin de maskelerini takarak ve tüm önlemler alınarak odalarına yerleştirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de otele giderek çalışmaları bizzat yönettiğini anlatan Pilli, bu konuyla ilgili şov yapılmamasını istedi.

Pilli, ufak tefek eksiklikler olabileceğini ancak kısa sürede bunun üstesinden geldiklerini kaydetti.

Ailelere de seslenen Bakan Pilli “Rahat olun, çocuklarımıza en iyi şekilde bakılacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliSağlık BakanıKarantina
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