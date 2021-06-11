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Çocuklarımızın Tedavisi, Göz Ardı Edilemez Bir Haktır!

11 Haziran 2021 Cuma 13:34
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Çocuklarımızın Tedavisi, Göz Ardı Edilemez Bir Haktır!

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine maddi-manevi destek verebilmek amacıyla faaliyetlerini, halktan gelen bağışlarla sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizlerin birincil amacı, çocuklarımızın almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir tedaviye kavuşmalarına destek olmaktır. Kanser hastalığında başarının en önemli boyutu, doğru ilaç ile zamanında tedavinin başlaması ve aksamamasıdır. Hastaların tedavi edilebilmesi ve tedavi için gerekli ekipman tedariki devletin sorumluluğundadır. Sivil toplum örgütü olarak bizlerin asli görevi, hasta ve ailesinin süreçte sosyal, ekonomik ve psikolojik kayıplarını geri kazandırmak, takviye etmek veya mevcut yapılarını korumaktır. Fakat, zaman zaman karşı karşıya kaldığımız ilaç eksikliklerinde, çocukların tedavilerinin aksamaması adına vakfımız, bütçesi ile ilaç teminini sağlamış ve halen sağlamaktadır. Ancak, pandemi ile birlikte son iki yılda, çok sık ilaç eksiklikleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar maalesef büyük bütçeler gerektirmektedir. Bu bağlamda ilaç temininin asli sorumluluğumuz olmadığını yineleyerek vakfımızın halktan gelen bağışlarla oluşan bütçesi için büyük bir tehdit oluşturduğunu beyan etmek isteriz.

İlaç eksikliğinin hasta ve hasta yakınlarında yarattığı psikolojik travma da göz önünde bulundurularak, Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak kanser sürecinden geçen çocuklarımızı yaşatabilmek adına tedavilerinde kullanılan ilaçların temini konusuna Devlet tarafından ivedilikle çözüm bulunmasını talep ederiz.

Saygılarımızla,

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı
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