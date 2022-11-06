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Çocukların ağzını koli bandı ile bantladı, ”şaka” dedi…

KKTC’de gün geçmiyor ki, bir skandal yaşanmasın. Gündem Kıbrıs’ın ihbar hattına ulaşan bazı öğrenci velilerinin iddiaları kan dondurdu.

06 Kasım 2022 Pazar 16:30
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Çocukların ağzını koli bandı ile bantladı, ”şaka” dedi…



GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Canbulat Özgürlük Ortaokulunda bazı öğrencilerin yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ağızlarının KOLİ bandı ile yarım saat bantlandığı iddiası Eğitim dünyasına adeta bomba gibi düştü. Resim Öğretmeninin 12 yaş sınıfında konuşmasınlar diye koli bandıyla bazı öğrenclerin ağızlarını yarım saat bantlı tuttuğu iddia ediliyor.
Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir kaç aile çocuklarının adeta tramva yaşadığını,yaşanan olayın Kabul edilemez olduğunu konuyu Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletmek üzere Lefkoşa'ya geleceklerini belirtiyor.
Okul müdürlüğünün bir hafta önce yaşanan olayla ilgili herhangi bir girişim yapmadığını iddia eden veliler konuyu gerekirse polise taşıyacaklarını çocuklarının haklarını savunacaklarını kaydetti. 
İddiaların odağındaki Resim Öğretmeninin adı açıklanmazken, işkence niteliğindeki uygulamanın şaka olduğu da belirtiliyor.

Son Güncelleme: 06.11.2022 17:44
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