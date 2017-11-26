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Çocuklarını kullanarak dileniyorlar

Mendil satma bahanesiyle dilencilik yapan kadınlar, Girne’den sonra başkent Lefkoşa’ya dadandı. Aynı kadınlar, çocuklarını da kullanarak, vatandaştan para istiyor. Zabıta- polis bu tabloya engel olmalı.

26 Kasım 2017 Pazar 13:52
Çocuklarını kullanarak dileniyorlar
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Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Girne’de Kordonboyu’nda ve Antik Liman’da günlerce mendil satma bahanesi ile dilencilik yapan iki kadın, şimdi de Lefkoşa’da şanslarını deniyor.

Dilenci kadınlar, Lefkoşa’da her gün bir caddeyi mesken tutuyor. Genellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri tercih eden dilenciler, kaldırımda oturuyor gelen geçene ellerindeki kağıt mendili uzatıp, Allah’ın adını kullanarak para dileniyor.

Çocuklarını kullanıyorlar

Mendil satma bahanesi ile kent kent, sokak sokak gezerek para dilenen kadınlar, yanlarında çocuklarını da götürüyor.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde önceki gün mendil satma bahanesi ile dilenen iki kadından birinin yanında 4 yaşlarındaki çocuğu, diğer dilenci kadının kucağında ise bebeği vardı.

Kadınların dilencilik yapması bölgede bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Dilenci kadınlara tepki gösteren bazı vatandaşlar, dilencilik yapmanın suç olduğunu ancak tepkilerinin KADINLARIN yaptıkları işten çok bu işe çocukları alet etmesine olduğunu kaydetti.

Polisi aradılar

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde mendil satma bahanesi ile dilenen kadınlardan rahatsızlık duyan bir vatandaş, polisi aradığını ve kadınları ihbar ettiğini ancak polisin bu ihbarı değerlendirmediğini söyledi.

Havadis’e konuşan vatandaş, “Benim tepkim kadınların dilenmesinden ziyade çocuklarını kullanmaları. Birinin kucağında bebek, diğerinin yanında küçük çocuk, üstelik hava da çok soğuk ve çocuğun üzerinde ne mont ne de ceket var. Bu bir suçtur. Çocuklar, yetişkinlerin planlarının birer parçaları değildir” dedi.

Vatandaş, çocukların dilenciliğe alet edilmesine çok öfkelendiğini bu sebeple polisi arayarak ihbarda bulunduğunu ancak polisin bu ihbarı değerlendirmediğini iddia etti.

Yardım eden çok

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde önceki gün sabahın erken saatlerinden itibaren dilenmeye başlayan kadınlar akşam saatlerine kadar bölgede tur attı.

Kadınlar, mendil satma bahanesi ile dilendikleri insanların çoğundan olumlu dönüş aldı.

Birçok vatandaş, kadınlara para verdi, ancak mendili almadı.

Kadınlar ise zaten amaçları dilenmek olduğundan karşılıksız verilen bu paraları kabul etti.

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yahya 2017-11-26 16:43:16

nasil bir sisdem bu anlamadim....
ikisi de devletden maş alır
ne olur kı polis zabitaya haber verse kötü mü olur????
neden ilgilenmiyor anlamiş degilim

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