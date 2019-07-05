“Çocuklarınız için kaliteli ve hareketli bir tatil planlayın”

Topçu yazılı açıklamasında, karnelerin alındığını ve tatilin başladığını ifade ederek, çocukların yoğun geçen ders döneminin ardından tatili doyasıya yaşaması ve anlayabilmesi için ailelerin rolünün büyük olduğuna işaret etti.

Genellikle bu dönemde televizyon, bilgisayar vb. teknolojik araç kullanımındaki sınırların gevşetildiği, hatta bazen tamamen özgür bırakıldığı çocuklarla karşılaşıldığını ifade eden Topçu, tatilin anlamlı olması, çocuğun sevdiği uğraşılar konusunda daha esnek olmayı gerektirse de fazla kural koymadan kaliteli zaman geçirmeyi öğretmenin de aslında anne-babaya düşen görevler arasında olduğunu kaydetti.

Topçu, tatillerdeki bir önemli konunun ise çocuğun fiziksel aktivite seviyesini artırmak olduğunu belirterek, birlikte yapılacak araba yıkama, bisiklet sürme, top oynama, koşma yürüme gibi aktivitelerin çocuğun hareket becerilerinin gelişimini olumlu etkileyeceğine işaret etti.

Topçu, farklı yaş gruplarındaki çocuklardan beklenen günlük fiziksel aktivite sürelerini ise şöyle sıraladı:

“1-4 yaş arası çocuklar günde 180 dakika, 5-11 yaş arası çocukların günde en az 60 dakika (haftada 3 gün 60 dk yüksek şiddette aktivite olacak şekilde) ve 12-18 yaşlardaki ergenler için yine günde en az 60 dk (haftada 3 gün yüksek şiddette aktivite ve 3 gün kas kuvvetini artırmaya yönelik aktiviteler olacak şekilde) önerilmektedir.

0-4 yaş: Bebek masajı ve germeleri, yatağının baş ucunda asılı oyuncaklara (Örneğin; canlı renkte, ses çıkaran özellikte) ve/veya yerdeki oyun halısı üzerine konulan bebeğin kavrayabileceği büyüklükte, canlı renkte nesnelere (çıngıraklar, diş kaşıyıcı gibi) uzanma, kavrama, atma, yuvarlama, sırt üstü yatan bebeğin ayak ucunda ve yukarıda tutulan nesnelere tekme atması, dolaşan ışığı ya da hareket eden küçük nesneleri emekleyerek izleme, tünel/masa altından geçme, banyo içerisinde çocuğun hareketliliğini sağlayacak oyunlar)

5-11 yaş: Sıçrama (ip atlama, çizgi oyunları), tutma ve yuvarlama oyunları (yakan topu), tırmanma (doğa yürüyüşleri ile özellikle aile ile birlikte), jimnastik, futbol, yüzme, judo, tenis gibi spor aktiviteleri yapabilirler. Bunlar haricinde araba yıkama, bahçe/ev işlerine yardımcı olma, alışveriş torbalarını taşıma, ağaca vb. tırmanma, ip atlama, torba/yumurta taşıma yarışmaları gibi oyunlar

12-18 yaş: Kendi vücut ağırlığını, egzersiz bantlarını ve topları kullanarak egzersiz yapması kemik ve kas gücünü artıracaktır. Hızlı koşma, tempolu yürüme, su sporları, bisiklet, tırmanış, binicilik gibi birçok spor bu yaş grubunda yapılabilir.

Özellikle aileler rol model olurken günlük yaşamda asansör yerine merdivenleri tercih etmek, aracınızı uzağa parkederek yürümeyi alışkanlık haline getirmek, deniz vb. gidildiğinde sadece güneşlenmeyip suyun içerisinde egzersiz yapmak/yüzmek gibi tercihlerde bulunarak çocuklarına hareketli yaşam tarzını benimsetmek konusunda yardımcı olabilirler. Onların nasıl bir yaşam tarzını benimseyeceği büyük oranda sizlerin elindedir.”

(BRT/TAK)