Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

“Çocuklarınız için kaliteli ve hareketli bir tatil planlayın”

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği Asbaşkanı Zehra Güçhan Topcu, ailelere; “çocukları için kaliteli ve hareketli bir tatil planlaması” çağrısında bulunarak, çocukların nasıl bir yaşam tarzını benimseyeceğinin büyük oranda ailelerin elinde olduğunu vurguladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:30
“Çocuklarınız için kaliteli ve hareketli bir tatil planlayın”

Topçu yazılı açıklamasında, karnelerin alındığını ve tatilin başladığını ifade ederek, çocukların yoğun geçen ders döneminin ardından tatili doyasıya yaşaması ve anlayabilmesi için ailelerin rolünün büyük olduğuna işaret etti.

Genellikle bu dönemde televizyon, bilgisayar vb. teknolojik araç kullanımındaki sınırların gevşetildiği, hatta bazen tamamen özgür bırakıldığı çocuklarla karşılaşıldığını ifade eden Topçu, tatilin anlamlı olması, çocuğun sevdiği uğraşılar konusunda daha esnek olmayı gerektirse de fazla kural koymadan kaliteli zaman geçirmeyi öğretmenin de aslında anne-babaya düşen görevler arasında olduğunu kaydetti.

Topçu, tatillerdeki bir önemli konunun ise çocuğun fiziksel aktivite seviyesini artırmak olduğunu belirterek, birlikte yapılacak araba yıkama, bisiklet sürme, top oynama, koşma yürüme gibi aktivitelerin çocuğun hareket becerilerinin gelişimini olumlu etkileyeceğine işaret etti.

Topçu, farklı yaş gruplarındaki çocuklardan beklenen günlük fiziksel aktivite sürelerini ise şöyle sıraladı:

“1-4 yaş arası çocuklar günde 180 dakika, 5-11 yaş arası çocukların günde en az 60 dakika (haftada 3 gün 60 dk yüksek şiddette aktivite olacak şekilde) ve 12-18 yaşlardaki ergenler için yine günde en az 60 dk (haftada 3 gün yüksek şiddette aktivite ve 3 gün kas kuvvetini artırmaya yönelik aktiviteler olacak şekilde) önerilmektedir.

0-4 yaş: Bebek masajı ve germeleri, yatağının baş ucunda asılı oyuncaklara (Örneğin; canlı renkte, ses çıkaran özellikte) ve/veya yerdeki oyun halısı üzerine konulan bebeğin kavrayabileceği büyüklükte, canlı renkte nesnelere (çıngıraklar, diş kaşıyıcı gibi) uzanma, kavrama, atma, yuvarlama, sırt üstü yatan bebeğin ayak ucunda ve yukarıda tutulan nesnelere tekme atması, dolaşan ışığı ya da hareket eden küçük nesneleri emekleyerek izleme,  tünel/masa altından geçme, banyo içerisinde çocuğun hareketliliğini sağlayacak oyunlar)

5-11 yaş: Sıçrama (ip atlama, çizgi oyunları), tutma ve yuvarlama oyunları (yakan topu), tırmanma (doğa yürüyüşleri ile özellikle aile ile birlikte),  jimnastik, futbol, yüzme, judo, tenis gibi spor aktiviteleri yapabilirler. Bunlar haricinde araba yıkama, bahçe/ev işlerine yardımcı olma, alışveriş torbalarını taşıma, ağaca vb. tırmanma, ip atlama, torba/yumurta taşıma yarışmaları gibi oyunlar

12-18 yaş: Kendi vücut ağırlığını, egzersiz bantlarını ve topları kullanarak egzersiz yapması kemik ve kas gücünü artıracaktır. Hızlı koşma, tempolu yürüme, su sporları, bisiklet, tırmanış, binicilik gibi birçok spor bu yaş grubunda yapılabilir.

Özellikle aileler rol model olurken günlük yaşamda asansör yerine merdivenleri tercih etmek, aracınızı uzağa parkederek yürümeyi alışkanlık haline getirmek, deniz vb. gidildiğinde sadece güneşlenmeyip suyun içerisinde egzersiz yapmak/yüzmek gibi tercihlerde bulunarak çocuklarına hareketli yaşam tarzını benimsetmek konusunda yardımcı olabilirler. Onların nasıl bir yaşam tarzını benimseyeceği büyük oranda sizlerin elindedir.”

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı
Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor
Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim