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Çocuklarla çöpler iç içe

Okul bahçesinin arka sokağında çöp dağına dönen alan, sıcak havanın da etkisiyle hem çevre sakinleri için hem de teneffüste çıkan çocukların sağlığı için tehlike arz ediyor

28 Eylül 2017 Perşembe 09:24
Çocuklarla çöpler iç içe

Özlem Çimendal

Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nun arka sokağında çöp dağına dönen alan sıcak havanın da etkisiyle hem çevre sakinleri için hem de tenefüste dışarıya çıkan çocukların sağlığı için tehlike arz ediyor.

Başkent'e yakışmıyor

Mahallelinin de şikayetçi olduğu çöp yığınından etrafa yayılan pis koku ve sineklerin hem kötü görüntü oluşturduğunu hem de halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen bölge sakinleri, görünen manzaranın bir ülkenin başkentine yakışmadığını dile getirdiler.

Hem çevreye hem sağlığa zararlı

Okul bahçesinin hemen bitişiğinde yığılan çöpler, çevreye verdiği zararın yanı sıra okulda eğitim gören çocukların da sağlığı için tehlike arz ediyor. Çocukların oyun alanlarının hemen bitişiğinde yer alan çöp alanı, sağlık açısından da olumsuzluk oluşturuyor.

“Sadece bugün değil, sürekli çöp dolu”

Çöplerin sürekli aynı yerde biriktiğini anlatan çevre sakinleri, “Sadece bugün değil, bu çöpler sürekli aynı şekilde yığın olmuş durumda. Hem etrafa pis koku yayıyor hem de sokakta oynayan ya da okuldan teneffüse çıkan çocuklar için sağlıksız bir ortam oluşturuyor” dedi.

Yeni Bakış Gazetesi

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