“Çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceğimize inanıyorum”

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta verdi.

Oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde olduğu sürece “meclis halkındır” ifadesini sıkılıkla kullandığını anımsattı.

Bugünün, halkın iradesinin Meclis'e yansıdığı gün olduğunu vurgulayan Siber, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Siber, ülkenin en gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğunu vurgulayarak, sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzusunun meclisin verimli bir yapıyla kurulması olduğunu söyledi.