Çok büyük bir çınarımız daha devrildi

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Yani özdil nekadar doğru söylemiş ile yöneticiler doğru yapmış cümlelerini aynı yazıda nasıl yazdınız anlamadım
Özdil doğruyu bile söylerken çarpıtıp sadece din ve dindarlara laf sokmuş.Mevcut yönetimi nekadar doğru yapsalarda herzamanki gibi aşşağılamış.Avrupadan gelip karantinadan kaçanlarla ilgili bir şey yazmışmı.
En sonunda virüsüde camiye kiliseye bağladınız ya süper.