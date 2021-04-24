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“Çok büyük bir değerimizi kaybetti”

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın babası bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:14
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“Çok büyük bir değerimizi kaybetti”

GÜNDEM KIBRIS

Hayatını kaybeden Rüstem Tatar’a Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'dan başsağlığı geldi.

Ergün’ün konuşması şu şekilde:
“Hepimizin başı sağolsun, çok büyük bir değerimizi kaybettik. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960’da kuruluşunda çok büyük emeği geçen, ekonomik ve mali konularda çok büyük emeği geçen, o dönemin baş murakıbı olarak 16 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Makarios ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Küçük tarafından atanan bir değerimizi kaybettik. Ben sayın Tatar ile 1993 ile 2005  yılları arasında Cumhurbaşkanlığında beraber çalışmıştık. Sayın cumhurbaşkanımızın çok sevdiği babasını kaybettik hepimizin başı sağolsun”

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