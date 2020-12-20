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"Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız"

Dikkat bu kişiler zorunlu PCR testi yaptıracak!

20 Aralık 2020 Pazar 11:46
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"Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız"

Sağlık Bakanlığı  ülkemizde artan koronavirüs vakalarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görmüştür:

Ülkemizde hizmet  sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan;  kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine  mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür.

Yukarıda adı geçen sektörlerde herhangi bir kapanma gerektirecek bulaş olmaması amacıyla  çalışanlarının ve işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testlerini yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir. 

PCR  testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (bugün de dâhil 08.00-20.00),  Mağusa Devlet Hastanesi (bugün de dâhil 24 saat) , Girne Turizm  Limanı ( 11.00- 19.00 yarından  itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde ( PAZARTESİ  24 SAAT DİĞER  GÜNLER  08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel  laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler  kişilerin kendi 
imkanları ile yapılacaktır. 

Öte yandan, siz vatandaşlarımızın da takip ettiği gibi özellikle Avrupa'da koronavirüs pozitif vakaları hızla artmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkeler tamamen kapanmakta ve sokağa çıkma yasakları  gündeme gelmektedir. Biz de aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst  seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız.

Özellikle, kendinde ateş, genel halsizlik hali, tat ve koku kaybı, öksürük gibi belirtileri fark eden vatandaşlarımızın derhal  en yakın  sağlık  merkezine başvurması gerekmektedir. Bugünlerde bireysel tedbirlerini arttırılması tüm toplum sağlığı adına çok büyük  önem  arzetmektedir. Ayrıca  pozitif  koronavirüs görülen  bir kişi  ile temas ettiğini bilenlerin kendilerini gizlememesi ve 1102 numaralı  hattımızdan yardım istemesi çağrımızı da yineleriz.

Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız. 

Bugünlerde özellikle mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkılmaması, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik hastalarımızın kalabalık yerlere gitmemeleri çok önemlidir. Gençlerimizin de bu dönemde kalabalık ortamlarda bulunmaları ailelerini ve sevdiklerini korumaları adına çok önemlidir.

Son Güncelleme: 20.12.2020 12:52
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