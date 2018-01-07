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“Çok partili bir parlamento çıkmasını arzuluyoruz”

İzcan oyunu kullandı. Oy kullanma işleminden sonra yaptığı açıklamada “Çok partili bir parlamento çıkmasını arzuluyoruz” dedi...

07 Ocak 2018 Pazar 13:15
“Çok partili bir parlamento çıkmasını arzuluyoruz”
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 Birleşik Kıbrıs Partisi ve TKP-Yeni Güçler, Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki (SAM) 46 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İzcan, oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve 7 Ocak tarihini değişim ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Halkı sandığa giderek oy vermeye çağıran İzcan, 4-5 yılda bir halk iradesinin sandığa yansıması gerektiğini ifade etti.

Emek ağırlıklı bir program ortaya çıkarıp 1 ay boyunca bunu halka anlatmaya çalıştıklarına işaret eden İzcan, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesini öne çıkardıklarını kaydetti.

Temiz bir propaganda dönemi geçtiğine de vurgu yapan İzcan, YSK, polis, basın mensupları ve sandık başında görev yapan herkese TKP-YG BKP Değişim ve Kurtuluş İttifakı olarak teşekkür ettiklerini belirtti.

İzcan, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, çok partili bir parlamento çıkmasını arzuladıklarını belirtti ve İttifaka destek verenlere teşekkür etti.

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