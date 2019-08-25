Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Çok sayıda ağaç ve balya kül oldu!

25 Ağustos 2019 Pazar 14:07
Çok sayıda ağaç ve balya kül oldu!

Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.

Saat 16.00 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.

Diğer polisiye haber;

1 kaçak daha yakalandı!

Polis Mağusa’da bir kişiyi tutukladı.

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimlerde, Gazimağusa’da bir kişinin izinsiz ikamet etmekten tutuklandığı açıklandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz KöyüGüzelyurtYangınHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği
Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği
Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak
Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak
Başbakan Tatar’ın Türkiye temasları
Başbakan Tatar’ın Türkiye temasları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim