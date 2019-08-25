Çok sayıda ağaç ve balya kül oldu!

Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.

Saat 16.00 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.

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Polis Mağusa’da bir kişiyi tutukladı.

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimlerde, Gazimağusa’da bir kişinin izinsiz ikamet etmekten tutuklandığı açıklandı.