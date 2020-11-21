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"Çok sayıda koalisyon ihtimali var, Parti Meclisi'miz değerlendirecek"

Görevi devraldıktan sonra basına konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarında değerlendirilmesi gereken birtakım faktörler olduğunu kaydetti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:09
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"Çok sayıda koalisyon ihtimali var, Parti Meclisi'miz değerlendirecek"

Görevi devraldıktan sonra basına konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarında değerlendirilmesi gereken birtakım faktörler olduğunu kaydetti.

Erhürman şöyle konuştu: 

“Ciddi bir ekonomik tahribatla da karşı karşıyayız, bu çalışmalar nezdinde birçok konuyu dikkate alacağız. Parti Meclisi ile görüşeceğiz. Bu görüşmelerde sözünü ettiğimiz faktörleri dikkate alacağız. Bu sorunlar yokmuş gibi değerlendiremeyiz. Halkın duygularını gözden gelmeden akılcı tavırla süreci değerlendirebiliriz. 6 siyasi partinin içinde olduğu çeşitli yöntemler değerlendirebilinir. Çok sayıda koalisyon ihtimali var. Önemli olan bu sorunlara çözüm üretme kapasitesi olan yapıyı ortaya koymaktır. Biz süreci bu anlayışla değerlendireceğiz. 15 günü sonun kadar kullanmak zorunda hissetmiyoruz. Ön görüşmelerin ardından hükümet kurma ihtimali yoksa sonuna kadar bu süreyi kullanma anlayışıyla hareket etmeyiz. Bu çerçevede hızlı hareket edip, tüm siyasi partiler ile görüşeceğiz.”

Erhürman, Parti Meclisi’ni Pazartesi akşamüzeri toplama ihtimalinin olduğunu da dile getirdi.

“Bu görevi yapabileceğimize inandığımız için aldık”

“Geçmişte bir takım kurulup bozulan koalisyonlar üzerinden hareket edilemeyeceğini dile getiren Erhürman, ülke gerçekleri üzerinde, içinde bulunduğumuz ortamda karar üretmeye çalışacaklarını kaydetti.

Hükümetin kurulacağına inancı olduğunu anlatan Erhürman, “Bu görevi yapabileceğimize inandığımız için aldık. Bu inancımızı yitirirsek zaman kaybetmeden iade ederiz” dedi.

“UBP ile de görüşme talebinde bulunacağız”

UBP ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulan Erhürman, Meclis’teki tüm partilerle görüşeceklerini, UBP ile de görüme için talepte bulunacaklarını belirtti.

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