ÇOK SEVGİLİ DOKTORLARIM

Umarım bu yazacaklarım sizi üzmez ve kırmaz!..

Herkesin eleştiri yapma hakkına saygı gösteren birisi olarak sizlerin de eleştirebileceğine inanıyorum!..

Ki şimdi eleştireceğim 3 isimden ikisi benim yakınen tanıdığım insanlar!..

Erol Uçaner’in bendeki yeri ayrıdır!..

Hem bir dost, hem bir abi, hem oğlumun sünnetini yapan ve de eşimi ameliyat eden doktor!..

Çok severim, o da beni...

Erkut Aşıcıoğlu da öyle...

Kendisi kalp doktorumdur o nedenle en çok onu eleştirmekten korkarım!..

Ama ne yapayım, mesleğim gereği realiteyi yazmak benim işim...

Remzi Gardiyanoğlu’nu ise pek tanımam!..

Bu üç değerli doktorumuz, Cumartesi günü düzenlenen eylemi kınadı!..

Uçaner, “Kıbrıs sorunu çözüldü mü bu mitingle” diye sorarken, Aşıcıoğlu, “Bu eylem beni temsil etmiyor” diye çıkıştı, Gardiyanoğlu ise, mitinge katılan Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nu istifaya davet etti...

Gelin bu üç değerli doktorumuzun pandemi sürecindeki kritik anlarda nasıl bir tavır sergilediklerine hep birlikte bakalım!..

*

Remzi Gardiyanoğlu;

-1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen ve 6 bin 801 kişinin oy kullandığı UBP Kurultayı hakkında tek kelime etmedi!..

-15 Kasım 2020 tarihinde Erdoğan’ın gelişiyle sözde Maraş açılımı adı altında binlerce insanın Maraş’a yığılmasına ve sözde piknik yapılmasına tek kelime etmedi!..

-5 Mart 2021 tarihinde yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-15 Mart 2021 tarihinde yine yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-1 Nisan 2021 tarihinde 300’ü aşkın insanla kapalı alanda düzenlenen dizi galasına tek kelime etmedi!..

-10 Nisan 2021 tarihinde 4 bin 118 kişinin oy kullandığı ve bir kişinin karantinadan kaçıp oy kullanmaya geldiğinin tespit edildiği YDP Kurultayı için tek kelime etmedi!..

Fakat aynı doktor 24 Nisan 2021 tarihinde açık alanda düzenlenen eyleme isyan edip Tabipler Birliği Yönetimi’ni istifaya davet etti!..

*

Erol Uçaner;

-1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen ve 6 bin 801 kişinin oy kullandığı UBP Kurultayı hakkında tek kelime etmedi!..

-15 Kasım 2020 tarihinde Erdoğan’ın gelişiyle sözde Maraş açılımı adı altında binlerce insanın Maraş’a yığılmasına ve sözde piknik yapılmasına tek kelime etmedi!..

-5 Mart 2021 tarihinde yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-15 Mart 2021 tarihinde yine yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-1 Nisan 2021 tarihinde 300’ü aşkın insanla kapalı alanda düzenlenen dizi galasına tek kelime etmedi!..

-10 Nisan 2021 tarihinde 4 bin 118 kişinin oy kullandığı ve bir kişinin karantinadan kaçıp oy kullanmaya geldiğinin tespit edildiği YDP Kurultayı için tek kelime etmedi!..

Fakat aynı doktor 24 Nisan 2021 tarihinde açık alanda düzenlenen eyleme isyan edip “Kıbrıs sorunu çözüldü mü bu mitingle” dedi...

*

Erkut Aşıcıoğlu;

-1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen ve 6 bin 801 kişinin oy kullandığı UBP Kurultayı hakkında tek kelime etmedi!..

-15 Kasım 2020 tarihinde Erdoğan’ın gelişiyle sözde Maraş açılımı adı altında binlerce insanın Maraş’a yığılmasına ve sözde piknik yapılmasına tek kelime etmedi!..

-5 Mart 2021 tarihinde yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-15 Mart 2021 tarihinde yine yüzlerce turizm emekçisinin sokaklara dökülüp eylem yapmasına tek kelime etmedi!..

-1 Nisan 2021 tarihinde 300’ü aşkın insanla kapalı alanda düzenlenen dizi galasına tek kelime etmedi!..

-10 Nisan 2021 tarihinde 4 bin 118 kişinin oy kullandığı ve bir kişinin karantinadan kaçıp oy kullanmaya geldiğinin tespit edildiği YDP Kurultayı için tek kelime etmedi!..

Fakat aynı doktor 24 Nisan 2021 tarihinde açık alanda düzenlenen eyleme isyan edip bu eylemin kendisini temsil etmediğini söyledi...

*

Kısacası üç doktorumuzun da Cumartesi günkü mitingle ilgili söylemleri mesleki değil siyasi tepkilerdir!..

Mesleki açıdan ortaya koydukları görüşler samimi değildir!..

Aksi olsa yukarıda yazdığım tarihlerde aynı tepkiyi ortaya koyarlardı!..

Koymadılar, çünkü siyaseten tavır alamadılar!..

Fakat Cumartesi aldılar!..

Meselinin özü budur!..

Sevgilerimle....