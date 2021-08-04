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ÇÖL SICAKLARI! Kırmızı alarm yayımladı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, 4 Ağustos tarihi için kırmızı alarm yayımladı. Açıklamada, yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:46
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ÇÖL SICAKLARI! Kırmızı alarm yayımladı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, 4 Ağustos tarihi için kırmızı alarm yayımladı. Açıklamada, yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Çarşamba günü iç bölgelerde maksimum hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar çıkacağı bildirilirken, kuzeybatı kıyı bölgelerinde hava sıcaklıklarını 40 derece civarında, yüksek bölgelerde ise 39-43 derece civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, dağlık bölgelerde ise hava sıcaklığının 31-38 derece dolaylarında seyredeceği bildirilirken, yurttaşlara dikkatli olunması konusunda çağrıda da bulunuldu.

Uyarının 4 Ağustos Çarşamba günü sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar geçerli olduğu da belirtildi.

Son Güncelleme: 04.08.2021 12:51
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKırmızı Alarm
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