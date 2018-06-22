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Çolak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede znalının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 17:02
Çolak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

BRT'de yer alan habere göre, Girne Turizm Limanından Beşparmak Gemisiyle, kullanıdığı tırla, 18 Suriye Uyruklu erkek şahıs ve 544 karton kaçak sigara sokmaya çalışırken suçüstü yakalanan tır şoförü Cumali Çolak, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede znalının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Kader Çamlıbelli mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Cumali Çolak’ın, Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methalder olduğunu söyledi.

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Zanlının 20 haziran Çarşamba günü 13.00 sıraalrında, talaş yüklü tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette toplam 47 bin 693 Türk Lirası değerinde 544 karton sigarayı gümrüğe beyan etmeksizin ve ayrıca Suriye uyruklu 18 erkek mülteciyi , Girne Turizm Limanından KKTC’ye kanunsuz olarak sokmak istediği sırada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirten tahkikat sorumlusu, 33 RC 393 plakalı tır ve sigaraların emare olarak alındığını ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikat kapsamında,meseleyle bağlantılı olarak zanlının suç ortağı olduğu düşünülen bir şahsin daha tespit edildiğini ve arandığını zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzipinin yapılması gerektiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, zanlının serbest kalması halinde, aranan şahıs, ifade ve emarelere etki edebileceğini belirtti.

Yürütülen tahkikat kapsamında ,sözkonusu tırla KKTC’ye kanunsuz ateşli silah getirildiği yönünde bilgi elde edindiklerini belirten tahkikat sorumlusu , bu yöndeki araştırmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Tahkikat sorumlusu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının turukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlı Cumali Çolak’ın tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını emrini verdi.

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