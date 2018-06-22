Çolak’ın KKTC bağlantıları araştırılıyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Turizm Limanı’nda bir TIR’da yakalanan 18 Suriyeli göçmen, Türkiye’ye gönderildi. TIR’da bulunan 48 bin TL’lik kaçak sigaralara el konulurken TIR şoförü Cumali Çolak’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Girne Adli Şube ekiplerinin önceki gün ihbar üzerine öğle saatlerinde Girne Turizm Limanı’na gelen 33 RC 393 plakalı TIR’da gerçekleşen arama sonucu ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen 18 erkek Suriye vatandaşı ve 544 karton kaçak sigara soruşturması ile ilgili tutuklanan Cumali Çolak, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Çolak, aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken mahkeme, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Sigaraların değeri 47 bin 600 TL

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Cumali Çolak’ın “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Ömer Yavuz, zanlının önceki gün saat 13.00 sıralarında kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı TIR’ın dorsesinde arama yapıldığını ve dorsede gizlenmiş 544 paket değeri 47 bin 600 TL olan kaçak sigara ele geçirdiklerini söyledi.

Yavuz, dorsede devam eden aramada KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 erkek Suriye vatandaşı tespit ettiklerini ve TIR şoförünün tutuklandığını kaydetti.

KKTC’deki bağı araştırılıyor

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın aydınlatılması için süreye ihtiyaçları olduğunu belirterek, zanlının KKTC’deki bağının araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yavuz, ayrıca TIR’ın dorsesinde gizlenmiş 18 Suriye vatandaşının aynı akşam Türkiye ile irtibata geçerek ülkeden ihraç edildiklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Yavuz, Çolak’ın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.