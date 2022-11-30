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Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti

Yeniboğaziçi Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Şifa Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:46
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Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti



Bölge halkının sorunlarını dinleyen Çolakoğlu, projelerini ve hedeflerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Şifa Çolakoğlu’na CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Yeniboğaziçi ve Mormenekşe Kulüpleri’ni ziyaret eden Çolakoğlu, esnafla da bir araya geldi. Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şifa Çolakoğlu, Yeniboğaziçi’ne yeni bir umut olmak için yola çıktı. 

ÇOLAKOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIĞI BÖLGEYİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı Şifa Çolakoğlu ise yaptığı konuşmada, söz konusu bölgenin çok değerli ve çok özel bir bölge olduğunu vurguladı. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Mağusa ile İskele arasında kalan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve üretimiyle bölgenin ‘göz bebeği’ durumunda olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Bölge insanıyla geleceğe dair beklentileriyle mücadelemizi yürütüyoruz. Hepimiz burada, çocuklarımızın yaşadığı bölgeyi güzelleştirmek amacındayız” dedi. Çocuklara güzel bir bölge miras bırakmak amacında olduklarının altını çizen Çolakoğlu, “Doğasıyla canlısıyla ve gelişimiyle burayı, güzel bir yurt haline getirmek istiyoruz” dedi. Dertlerinin bir şey olmak değil, yurda kalıcı izler bırakmak olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Her yaştan, ker kesimden, her insanın isteklerini önemseyerek, onlarla birlikte yürüyeceğiz. Bu anlayışla yola çıktık” dedi. Belediye başkanı olması durumunda her kesime eşit davranacağını ifade eden Çolakoğlu, “Eşit hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.  

ERHÜRMAN: SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLMELİ, ŞİFA ÇOLAKOĞLU’NA GÜVENİYORUZ 

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bir belediye sayısının azaltılması süreci yaşandı. Bunun adına reform dediler ama reform yoktu. Bütün mesele, belediye sayılarının azaltılmasıydı” dedi. Ülkede en hızlı büyüyen üç temel bölgeden birinin Yeniboğaziçi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Nüfus artıyor, yatırımlar artıyor. Bu ilk bakışta önemli ve olumlu bir şeydir. Doğru yönetilmediği taktirde, sıkıntıları beraberinde getirebilir. Yıllar önce Girne de böyleydi” ifadelerini kullandı. Sürecin doğru yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, hızlı gelişmekte olan bölgelerde, çok hızlı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. 

“YENİBOĞAZİÇİ’NDE DEĞİŞİMİN TAM ZAMANI ŞİMDİ”

Planlı büyümenin önemine işaret eden Erhürman, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’de bir an önce planlı kalkınma modeline geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Yeniboğaziçi’nde gençlerin iş alanı bulabilmesi, yatırım yapabilmesi gerekiyor. Bu hem bölgesel hem nüfus açısından planlama gerektirir” dedi. Yeniboğaziçi’ni çok önemsedikleri için milletvekilleri Şifa Çolakoğlu’nu aday gösterdiklerini kaydeden Erhürman, “Tüm konuştuklarımızı iyi yapacak kişinin Şifa Çolakoğlu olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Erhürman, “Bu bölgede değişimin tam zamanıdır. Şimdi değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Değişimi bu büyüme çerçevesinde şimdi gerçekleştirmezsek çok geç kalabiliriz. Geleceğin Yeniboğaziçi’ni şimdiden planlamak için tam zamanı şimdi” diye ekledi. 

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