Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Colony Hotel, karantina oteli oluyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Arkın Group Direktörü Erbil Arkın, şirketi bünyesindeki Palm Beach Hotel'in ardından, Colony Hotel'in de karantina hoteli olarak kullanılmak üzere yurt dışından gelecek olan vatandaşların kullanımına verdiğini duyurdu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:51
1878 Okunma
Colony Hotel, karantina oteli oluyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Arkın Group Direktörü Erbil Arkın, şirketi bünyesindeki Palm Beach Hotel’in ardından, Colony Hotel’in de karantina hoteli olarak kullanılmak üzere yurt dışından gelen vatandaşların kullanımına verildiğini duyurdu.

Bugün, Ankara’dan gelen yolcular 14 günlük karantina sürecini Colony Hotel’de geçirecek.

Arkın’ın yapmış olduğu duyuru şu şekilde:

“Birlik olma zamanı,

Yurtdışından gelen, aralarında Türkiye’de askeri okulda eğitimini sürdüren öğrencilerimizin de bulunduğu vatandaşlarımıza, 4 Nisan Cumartesi gününden itibaren 14 günlük karantina sürecinde The Arkın Colony Hotel çatısı altında hizmet vermeye başladık.

Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süreçte misafirlerimizi ailelerin yanına dönene kadar evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız.

Sağlıklı dolu günlerde görüşmek ümidiyle”

Anahtar Kelimeler:
Arkın GroupColony HotelKarantinaCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim