Colony Hotel, karantina oteli oluyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Arkın Group Direktörü Erbil Arkın, şirketi bünyesindeki Palm Beach Hotel’in ardından, Colony Hotel’in de karantina hoteli olarak kullanılmak üzere yurt dışından gelen vatandaşların kullanımına verildiğini duyurdu.

Bugün, Ankara’dan gelen yolcular 14 günlük karantina sürecini Colony Hotel’de geçirecek.

Arkın’ın yapmış olduğu duyuru şu şekilde:

“Birlik olma zamanı,

Yurtdışından gelen, aralarında Türkiye’de askeri okulda eğitimini sürdüren öğrencilerimizin de bulunduğu vatandaşlarımıza, 4 Nisan Cumartesi gününden itibaren 14 günlük karantina sürecinde The Arkın Colony Hotel çatısı altında hizmet vermeye başladık.

Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süreçte misafirlerimizi ailelerin yanına dönene kadar evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız.

Sağlıklı dolu günlerde görüşmek ümidiyle”