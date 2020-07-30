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Colony, Merit Crystal cove ve Merit Royal pozitif vakaların ardından karantinaya başlandı

Colony ve Merit Royal otellerinin ardından Merit Crystal Cove’da da bir pozitif vakaya daha rastlandı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 00:29
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Colony, Merit Crystal cove ve Merit Royal pozitif vakaların ardından karantinaya başlandı

1 Temmuz’da kapıların açılmasının ardından giderek artan vaka sayısına yenileri eklendi. Ülkeye turizm amaçlı gelen kişilere yapılan testler sonucunda pozitif çıkan vakalar vatandaşları tedirgin ediyor. Colony ve Merit Royal otellerinin ardından Merit Crystal Cove’da da bir pozitif vakaya daha rastlandı. Pozitif çıkan vakanın ardından Bakanlık yetkilileri temaslı takibine başladı ve birçok çalışan karantinaya alındı.
BRTK’nın haberine göre, Merit Cristal Cove tarafından yapılan açıklamada, Tunahan Melih Çakıroğlu isimli müşterinin test sonucunun pozitif olduğu bilgisinin KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 15.30 civarında otele iletildiği kaydedildi.
Açıklamada söz konusu misafirle teması olan personellerin ve müşterilerin tespit edilerek, ayrı bir karantina bölümünde gözlem odalarına alındığı bilgisi paylaşıldı. Temaslı takibi ve karantinalar devam ediyor.

Kaynak: BRT-Ada Basını

Son Güncelleme: 30.07.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
MeritCyrstalColonyRoyalCoronaKORONACovid19
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