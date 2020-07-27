Colony Otel misafiri pozitif çıkınca Türkiye’ye kaçtı!

Bahar Sancar - GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’a otel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı 03:00’da Colony’i Otel’e giriş yapan, Sağlık Bakanlığı kuralları kendisine imzalatılan Yıldız ve sabaha kadar odasından çıkmayan Şevket Yıldız isimli şahıs, koronavirüs testi pozitif çıkınca ülkeden bugün öğlen saatlerinde gemi ile kaçtı.

Otel yetkililerinin verdiği bilgiye göre sabah saat 10.05’te Sağlık Bakanlığı yetkililerin oteli arayarak ilgili kişinin odasından çıkmamasının söylenmesi üzerine, Yıldız’ın odasından arandığını ancak cevap alınmayınca odasına bakılmasının üzerine içeride olmadığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'na hemen bilgi veren yetkililer, güvenlik kameralarından kişinin 10.10’da otelin arka kapısından valiziyle koşarak limana doğru koşar adımlarla gittiği görülmesinin üzerine, yetkililer Saat 10.20de kamera kayıtları ile birlikte önce sağlık bakanlığını sonra polisi arayarak Şevket Yıldız’ın otelden kaçtığı bilgisini paylaştı.

Alınan bilgiye göre Şevket Yıldız saat 12.30’da gemiye binerek adadan kaçtığı bilgisi elde edildi.

Otel yetkilileri Yıldız’ın temas ettiği 4 kişinin hemen Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek karantinaya alındığı söyledi.