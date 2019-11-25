Çömlekçi Çiftliğindeki büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırmayla satılacak

Daireden yapılan açıklamaya göre, ekipmanların satışı 5 Aralık’ta Çömlekçi Çiftliğinde, açık artırma ve peşin para usulüyle yapılacak. Açık artırma saat 10:00’da başlayacak.

Açıklamada, açık artırmaya katılacak olanların, 1 ve 2’nci kalemde belirtilen tesisler için 5 bin Türk Liralık, 30 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz; Devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesinden belgeyi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne vermesi gerektiği belirtildi.

Teminat vermeyenlerin açık artırmaya katılamayacağı kaydedilen açıklamada, ek bilgi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesine başvurması gerektiği kaydedildi.