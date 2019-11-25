Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Çömlekçi Çiftliğindeki büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırmayla satılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, Çömlekçi çiftliğinde bulunan büyükbaş hayvan otomatik yemliği, sağımhane ve ekipmanları, çelik soğutuculu depolar ve buzağı yuvalığının satışını açık artırma usulüyle yapacak.

25 Kasım 2019 Pazartesi 16:27
Çömlekçi Çiftliğindeki büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırmayla satılacak

Daireden yapılan açıklamaya göre, ekipmanların satışı 5 Aralık’ta Çömlekçi Çiftliğinde, açık artırma ve peşin para usulüyle yapılacak. Açık artırma saat 10:00’da başlayacak.

Açıklamada, açık artırmaya katılacak olanların, 1 ve 2’nci kalemde belirtilen tesisler için 5 bin Türk Liralık, 30 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz; Devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesinden belgeyi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne vermesi gerektiği belirtildi.

Teminat vermeyenlerin açık artırmaya katılamayacağı kaydedilen açıklamada, ek bilgi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesine başvurması gerektiği kaydedildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Çömlekçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevler paniğe neden oldu!
Alevler paniğe neden oldu!
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim