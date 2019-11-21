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Çöp atanlar mobil kamera ile tespit edilecek!

21 Kasım 2019 Perşembe 11:36
Çöp atanlar mobil kamera ile tespit edilecek!

Mehmetçik Belediyesi KKTC’de bir ilk olacak hizmeti uyguluyor. Mehmetçik Belediyesi, Zabıta Birimine bağlı araca yerleştirilen Mobil Kamera ile çöp atanları tespit edecek. Mehmetçik Belediyesi sınırları içerisinde özellikle yol kenarlarına bölgede seyahat edenler tarafından atılan çöpler ile ilgili uzun zamandır mücadele etmek için büyük emek harcıyor. Temizlenen bölgeler kısa sürede sorumsuzca davranan kişilerce tekrardan kirletiliyor. Hayata geçirilecek uygulama ile çöp atanlar mobil kamera ile tespit edilip, Çevre Koruma Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışarak gerekli cezalar uygulanacak.

SARIÇİZMELİ: ‘’SORUMSUZCA ÇÖP ATANLARI TESPİT EDİP CEZALANDIRACAĞIZ ‘’

Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Belediye’nin sorumluluk alanları içerisinde bulunan yol kenarları’nın temizlenmesinde, özellikle belediye’ye bağlı Bafra Turizm bölgesindeki yol kenarları’ nın sorumsuz kişilerce kısa süre içerisinde kirletildiğini, bu alanların temizlenmesi için belediye ekiplerinin ve bölge insanlarının büyük emek harcadığını, fakat temizlendikten sonra kısa sürede tekrar ayni manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Bu bağlamda uygulanacak mobil kamera izleme yöntemi ile çöp atanların tespit edilmesi sağlanacak ve gerekli cezai işlemlerinin Çevre Koruma Dairesi ile birlikte koordine edilerek uygulanacağını belirtti. Çevreyi kirletenleri sosyal medya üzerinde ifşa edeceklerini belirten Sarıçizmeli, çöp atmanın cezasının da asgari ücretin ¼’ ü ile 2 katı kadarı olduğunu belirtti.

UYGULAMA BELEDİYE EKİPLERİ, BÖLGE MUHTARLARI VE BÖLGEDEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ’NİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMİZLİK KAMPANYASI İLE BAŞLAYACAK.

Mehmetçik Belediyesi’nin KKTC’ de bir ilk olacak hizmeti belediye ekipleri, bölge muhtarları ve bölgedeki sivil toplum örgütleri’ nin katılımı ile 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile uygulamaya girecek. Düzenlenecek temizlik kampanyası sabah saat 9:30’da Karpaz anayolu Çayırova’daki Bafta Turizm bölgesi kavşağından başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
çöpMobilKamera
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