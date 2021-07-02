Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

"Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla temizlik etkinliği düzenliyor

Girne Belediyesi'nin 15-21 yaş arası gençlerden oluşturduğu Gençlik Platformu, 5 Temmuz Pazartesi saat 17.00'de Boğaz Piknik Alanı’nda çevre temizliği gerçekleştirecek.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:05
11 Okunma
"Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla temizlik etkinliği düzenliyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla gençlerin organize ettiği etkinlikte, çöpler ayrıştırılıp araştırılarak veri elde edilmesi de hedefleniyor. Ayrıştırılan çöplerin bir kısmı da geri dönüşüme gönderilecek.

Gençler, bu ilk farkındalık etkinlikleriyle ülkede, çevre kirliliğinde herkesin sorumlu olduğuna işaret ederek, hem insanların çevre kirliliğine neden olmaması hem de sürdürülebilir sıfır atık projelerinin bir an önce hayata geçmesi için çağrıda bulunacak.

Çevreye duyarlı herkes ve geleceğine sahip çıkmak adına destek olmak isteyen tüm gençlere etkinliğe katılım çağrısı yapıldı.

Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 16.30 da Baldöken Otoparkı’ndan otobüs kalkacağı belirtildi. 

Öte yandan tüm etkinliklere katılımda ikinci el kitap toplama kararı da alan Gençlik Platformu, katılımcılardan etkinliğe gelirken yanlarında okudukları bir kitabı da getirmeleri çağrısında bulundu. Toplanacak kitaplar yaz sonunda ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlanacak.

Etkinliğe katılacak herkesin maske ve mesafe kurallarına uyması, eldiven ve suyunu yanında getirmesi istendi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Kıbrıs Türk'ü federasyon istemediğini kanıtladı!
Kıbrıs Türk'ü federasyon istemediğini kanıtladı!
103 Öğretmen Yer Değişiyor
103 Öğretmen Yer Değişiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim