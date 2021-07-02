"Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla temizlik etkinliği düzenliyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla gençlerin organize ettiği etkinlikte, çöpler ayrıştırılıp araştırılarak veri elde edilmesi de hedefleniyor. Ayrıştırılan çöplerin bir kısmı da geri dönüşüme gönderilecek.

Gençler, bu ilk farkındalık etkinlikleriyle ülkede, çevre kirliliğinde herkesin sorumlu olduğuna işaret ederek, hem insanların çevre kirliliğine neden olmaması hem de sürdürülebilir sıfır atık projelerinin bir an önce hayata geçmesi için çağrıda bulunacak.

Çevreye duyarlı herkes ve geleceğine sahip çıkmak adına destek olmak isteyen tüm gençlere etkinliğe katılım çağrısı yapıldı.

Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 16.30 da Baldöken Otoparkı’ndan otobüs kalkacağı belirtildi.

Öte yandan tüm etkinliklere katılımda ikinci el kitap toplama kararı da alan Gençlik Platformu, katılımcılardan etkinliğe gelirken yanlarında okudukları bir kitabı da getirmeleri çağrısında bulundu. Toplanacak kitaplar yaz sonunda ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlanacak.

Etkinliğe katılacak herkesin maske ve mesafe kurallarına uyması, eldiven ve suyunu yanında getirmesi istendi.